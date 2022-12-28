Диетолог дала совет, как быстрее прийти в себя после новогодней ночи Диетолог Дмитриева посоветовала сложные углеводы и обычную воду для восстановления от похмелья

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Восстановиться от алкогольного похмелья после новогодней ночи помогут простая и сытная пища со сложными углеводами, такая как вареный картофель, рассказала «Москве 24» диетолог Маргарита Дмитриева. По ее словам, также следует пить больше обычной воды, которая облегчит выведение продуктов распада алкоголя из организма. Помимо того, не помешала бы прогулка на свежем воздухе.

Отдавайте предпочтение максимально простой сытной пище. Например, это может быть вареный картофель. Он содержит сложные углеводы, которые дадут организму долгоиграющий запас энергии, необходимой для восстановления, — рассказала Дмитриева.

Диетолог порекомендовала добавить в пищу немного перца, который за счет остроты ускорит обменные процессы в организме. Врач предупредила, что похмеляться нельзя, а также не стоит есть оставшуюся с праздничного стола жирную пищу. Также эксперт предупредила, что пить активированный уголь перед застольем нельзя, так как он вытянет из организма много воды, что может сделать похмелье еще более тяжелым.

Эндокринолог Наталия Тананакина ранее рассказала: чтобы не отравиться алкоголем в Новый год, нельзя употреблять спиртные напитки на голодный желудок, а также пить быстро и много. Она отметила, что рискуют отравиться, как правило, люди с низким метаболизмом алкоголя. Для снижения таких рисков она предлагает употреблять за праздничным столом еду, богатую цинком и витаминами группы B.