Диетический винегрет, от которого худеют даже огурцы: простой рецепт

Если вам кажется, что винегрет — это тяжело и скучно, попробуйте этот вариант. Без картошки, зато с фасолью и горошком, он идеально впишется в меню худеющих, постящихся и вегетарианцев. Легкий, питательный и вкусный — его точно стоит приготовить хотя бы раз.

Ингредиенты

Свекла (крупная) — 1 шт.

Морковь — 2–3 шт.

Огурцы бочковые — 3 шт.

Лук белый — 0,5 шт.

Горошек консервированный — 200 г

Фасоль консервированная — 200 г

Масло оливковое — 4–5 ст. л.

Соль морская — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Как приготовить диетический винегрет:

Свеклу и морковь тщательно вымойте жесткой губкой. Отварите: морковь — 20 минут, свеклу — 40–50 минут. Немного остудите, очистите и нарежьте кубиком. Нарежьте бочковые огурцы кубиками. Белый лук мелко порубите и смешайте с огурцами — так он слегка замаринуется. В миску добавьте нарезанные овощи, консервированные горошек и фасоль. Посолите, поперчите, заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте. Дайте винегрету настояться около 10 минут, чтобы вкус стал насыщеннее.

Диетический винегрет готов. Подавайте его на обед или ужин и наслаждайтесь вкусом без угрызений совести.

Обязательно попробуйте — не зря этот рецепт называют находкой для тех, кто следит за собой.

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