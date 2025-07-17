Диетический винегрет, от которого худеют даже огурцы: простой рецепт

Если вам кажется, что винегрет — это тяжело и скучно, попробуйте этот вариант. Без картошки, зато с фасолью и горошком, он идеально впишется в меню худеющих, постящихся и вегетарианцев. Легкий, питательный и вкусный — его точно стоит приготовить хотя бы раз.
Ингредиенты
- Свекла (крупная) — 1 шт.
- Морковь — 2–3 шт.
- Огурцы бочковые — 3 шт.
- Лук белый — 0,5 шт.
- Горошек консервированный — 200 г
- Фасоль консервированная — 200 г
- Масло оливковое — 4–5 ст. л.
- Соль морская — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
Как приготовить диетический винегрет:
- Свеклу и морковь тщательно вымойте жесткой губкой.
- Отварите: морковь — 20 минут, свеклу — 40–50 минут. Немного остудите, очистите и нарежьте кубиком.
- Нарежьте бочковые огурцы кубиками.
- Белый лук мелко порубите и смешайте с огурцами — так он слегка замаринуется.
- В миску добавьте нарезанные овощи, консервированные горошек и фасоль.
- Посолите, поперчите, заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте.
- Дайте винегрету настояться около 10 минут, чтобы вкус стал насыщеннее.
Диетический винегрет готов. Подавайте его на обед или ужин и наслаждайтесь вкусом без угрызений совести.
Обязательно попробуйте — не зря этот рецепт называют находкой для тех, кто следит за собой.
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