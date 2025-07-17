Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 08:26

Диетический винегрет, от которого худеют даже огурцы: простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вам кажется, что винегрет — это тяжело и скучно, попробуйте этот вариант. Без картошки, зато с фасолью и горошком, он идеально впишется в меню худеющих, постящихся и вегетарианцев. Легкий, питательный и вкусный — его точно стоит приготовить хотя бы раз.

Ингредиенты

  • Свекла (крупная) — 1 шт.
  • Морковь — 2–3 шт.
  • Огурцы бочковые — 3 шт.
  • Лук белый — 0,5 шт.
  • Горошек консервированный — 200 г
  • Фасоль консервированная — 200 г
  • Масло оливковое — 4–5 ст. л.
  • Соль морская — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Как приготовить диетический винегрет:

  1. Свеклу и морковь тщательно вымойте жесткой губкой.
  2. Отварите: морковь — 20 минут, свеклу — 40–50 минут. Немного остудите, очистите и нарежьте кубиком.
  3. Нарежьте бочковые огурцы кубиками.
  4. Белый лук мелко порубите и смешайте с огурцами — так он слегка замаринуется.
  5. В миску добавьте нарезанные овощи, консервированные горошек и фасоль.
  6. Посолите, поперчите, заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте.
  7. Дайте винегрету настояться около 10 минут, чтобы вкус стал насыщеннее.

Диетический винегрет готов. Подавайте его на обед или ужин и наслаждайтесь вкусом без угрызений совести.

Обязательно попробуйте — не зря этот рецепт называют находкой для тех, кто следит за собой.

Помните этот волшебный аромат черешневого варенья, который наполнял всю кухню? В советские времена его варили в каждой семье, и никакой магазинный десерт не мог с ним сравниться.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии родились дети с ДНК троих родителей
Украина умоляла США предоставить одно оружие, но Вашингтон отказался
Раскрыты последствия атаки ВСУ на приграничный регион
Готовим малиновый сироп дома: старинный рецепт с Карпатских предгорий
В Сети появились кадры последствий ночной атаки на Воронеж
Адвокат раскрыла, что делать при потере паспорта
Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Девочка получила ранения в результате атаки БПЛА в Калужской области
Власти объяснили происхождение громких взрывов в российском городе
Сырского назвали мясником за отправку штурмовой группы на верную смерть
На Западе раскрыли неудавшуюся попытку обмануть Россию
Стало известно о гибели тренера российского экс-чемпиона мира по боксу
Российский солдат схлестнулся в ближнем бою с американцем
Появились кадры украинского дрона с посланием для жителей Белгорода
В Варшаве негодуют из-за российского удара по польскому заводу в Виннице
В Госдуме призвали отменить концерт известной группы в Ялте
Врач раскрыла истинные причины подергивания мышц
Как у бабушки! Малосольные огурцы с хреном, листьями вишни и смородины
«Непозволительно»: Мостовой осудил Карпина за работу сразу в двух командах
ФАС наказывает операторов за подорожание связи: что будет дальше с тарифами
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.