Диаспоры поддержали идею о выплате мигрантам пособий по безработице

https://static.news.ru/photo/45419a36-8316-11ea-9752-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диаспоры в России положительно оценили предложение Агентства стратегических инициатив (АСИ) выплачивать пособия трудовым мигрантам, оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса.

О поддержке идеи АСИ заявили, в частности, представители азербайджанской, таджикской, киргизской диаспор.

В узбекской диаспоре сочли, что решение о выплате пособий должно приниматься совместно властями России и тех стран, откуда приезжают на работу мигранты. Глава Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев (ВКУУ) Ибрагим Худайбердиев отметил, что россиянам самим приходится нелегко. Поэтому кабмин РФ должен вести диалог с властями других стран.

Это должно быть некое совместное участие, так как за граждан исхода трудовых мигрантов отвечает в первую очередь правительство этих стран, — цитирует его РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что предложение АСИ о пособиях для мигрантов оценили в Госдуме. Депутат Виктор Водолацкий отметил, что о приезжих иностранцах должны позаботиться их собственные власти. Он также добавил, что потерявшие работу в РФ мигранты могут вернуться к себе на родину и быть востребованными там.