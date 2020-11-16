Диана Гурцкая заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/44076196-27f3-11eb-b595-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженная артистка РФ и член Общественной палаты Диана Гурцкая заразилась COVID-19. Об этом сообщил представитель певицы — её брат и продюсер Роберт.

По его словам, та ведёт большую благотворительную работу в рамках волонтёрских акций палаты и возглавляемого ею центра социокультурной реабилитации. Однако несмотря на принимаемые меры предосторожности, избежать инфицирования артистке не удалось. Как отметил брат певицы, она «никак не могла отказать людям», несмотря на уговоры близких.

Летом при тестировании у Елены Малышевой анализ показал наличие у Дианы антител. Скорее всего, она бессимптомно переболела в начале зимы. Однако этого иммунитета хватило, к сожалению, ненадолго, — рассказал представитель звезды, слова которого приводит РИА Новости.

Он уточнил, что звезда эстрады и общественный деятель находится дома под наблюдением врачей.

Месяцем ранее, как писал NEWS.ru, скончался отец певицы. Гуде Гурцкая умер 16 октября в Грузии, где гостил у родственников, но не смог вернуться в Россию из-за введённых на фоне пандемии ограничений. Эпидемия коронавируса помешала певице проститься с ним.

Согласно последним данным, в России за сутки выявлено 22,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели более 1,9 млн человек. Из них выздоровели около полутора миллионов пациентов. Жертвами инфекции стали почти 33,5 тысячи человек.