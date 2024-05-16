Диакон объяснил отношение православной церкви к кремации Диакон Ланский: православная церковь не наказывает за кремацию

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Православная церковь не наказывает за кремацию как способ упокоения, заявил в беседе с LIFE.ru руководитель пресс-службы Кузбасской епархии диакон Вячеслав Ланский. Но священнослужители считают более традиционным захоронение тела в земле, добавил он.

Жизненные и посмертные ситуации бывают разными, мы все прекрасно понимаем, что загробная участь слабо связана с образом погребения. Однако церковь стремится к естественности природного закона и в отношении человека: »Земля еси, и в землю отыдеши» (Быт. 3:19), — напомнил диакон.

Священнослужитель обратил внимание, что кремация более типична для представителей восточных религий. Сейчас к этому способу захоронения люди нередко прибегают, исходя из экономических соображений. При этом Ланский считает, что могила позволяет дольше сохранить память об умершем.

Глава информационно-аналитического отдела Череповецкой епархии протоиерей кафедрального собора Алексей Алин ранее прокомментировал случай, когда мужчина бросал использованные презервативы в чаны со святой водой в трех храмах. По его словам, нарушителю спокойствия не нужно устраивать «показательную порку», но священнослужитель готов поговорить с хулиганом и объяснить неправильность его поступка.