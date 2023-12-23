Кураев отреагировал на свое включение в реестр иноагентов Кураев назвал свое включение в реестр иноагентов удивительной вещью

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Бывший протодиакон Андрей Кураев, включенный Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов, назвал произошедшее с ним удивительной вещью. В комментарии РБК он заявил, что понес ответственность за ответы на задаваемые ему вопросы.

По словам Кураева, его блог не содержал репостов текстов каких-либо иноагентов, никаких высказываний о политике и тем, касающихся военных действий. Он подчеркнул, что даже интервью, которые у него брали различные СМИ, он помещал в свой блог крайне редко. Кураев указал, что его вина заключается в ответах на вопросы, которые ему адресовали как респонденту.

Бывший протодиакон добавил, что он естественным образом находится под влиянием Евангелия, которое представляет собой иностранную книгу. Также он признался, что считает себя частью европейской культуры и задался риторическим вопросом, следует ли ему отречься от Шекспира, Данте, Ремарка и в целом писателей XX века. Кураев отметил, что пока не понимает, как он может оспорить решение Минюста.

Вечером 22 декабря стало известно, что Андрей Кураев был признан Министерством юстиции иностранным агентом. Ведомство вменило ему распространение фейков о решениях и политике российских властей, выступления против СВО и участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Ранее сообщалось, что иностранные агенты могут участвовать в выборах президента России, но должны указывать свой статус в агитационных материалах. Соответствующий проект постановления подготовил Верховный суд РФ. Сведения должны быть с точной формулировкой, указанной в законе, без каких-либо оценочных суждений.