Собчак заявила, что у Чубайса подтвердился синдром Гийена — Барре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила о подтверждении у экс-спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса синдрома Гийена — Барре. По словам журналистки, его супруга Авдотья Смирнова рассказала, что состояние Чубайса стабилизировалось, но он по-прежнему находится в реанимации. У него также плохо функционируют ноги и руки, не закрывается глаз и частично парализовано лицо, добавила она.

Анатолию Борисовичу Чубайсу окончательно подтвердили диагноз «синдром Гийена — Барре». Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, — написала Собчак.

Также она опровергла сообщения ряда СМИ, которые называют болезнь Чубайса последствием перенесенного коронавируса. По словам журналистки, он переболел им в 2020 году, а последнюю прививку сделал полгода назад.

31 июля стало известно, что Чубайс находится в реанимации в одной из европейских клиник. Ему поставили предварительный диагноз «СГБ — быстроразвивающаяся мышечная слабость», которая может быть вызвана повреждением иммунной и периферической нервной системы. Сам экс-политик оценил свое состояние как стабильное, средней степени тяжести.