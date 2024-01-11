Диагноз — бредовый психоз: как сумасшедший угнал поезд, что с ним стало

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта история вполне бы могла лечь в основу ремейка фильма Вадима Адбрашитова «Остановился поезд» про столкновение вагонов и расследование аварии с гибелью машиниста. Только, в отличие от кинематографического сюжета, два десятилетия назад железнодорожникам под Петербургом чудом удалось избежать человеческих жертв и остановить разогнавшийся грузовой состав, которым управлял сошедший с ума командир локомотивной бригады. Что произошло в январе 2004 года на участке Октябрьской железной дороги — в материале NEWS.ru.

Что известно о происшествии

В ночь на 11 января 2004 года по линии Волховстрой-2 — Тихвин Октябрьской железной дороги двигался грузовой состав № 1908 из 58 вагонов массой более пяти тысяч тонн. На подъезде к станции Куколь Ленинградской области управлявший электровозом машинист Эдуард Горчаков должен был пропустить другой состав и сбавить скорость, но через какое-то время, напротив, разогнался и проехал запрещающий сигнал.

Вскоре связь диспетчеров с составом оборвалась, локомотив игнорировал какие-либо сигналы путевых служб, набирая скорость. Впоследствии выяснится, что поезд разгонялся до 95 километров в час.

После трех часов ночи железнодорожники приняли решение экстренно обесточить линию, чтобы остановить состав, но скорость поезда продолжала расти, так как он ехал по уклону вниз. Только когда профиль пути сменился со спуска на подъем, скорость состава начала снижаться, и в 03:45 он остановился.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этим история не закончилась. На крутом уклоне поезд № 1908 без тормозов прокатился еще полтора километра в обратном направлении, встав на перегоне между станциями Валя и Цвылево. Затормозить состав помогла бригада встречного пассажирского поезда № 687 «Вологда — Санкт-Петербург», которая поставила на рельсы тормозные башмаки. Всего товарняк преодолел в неконтролируемом состоянии около 40 километров, из которых около восьми — по обесточенному перегону.

Только после четырех часов утра 11 января 2004 года в кабину локомотива попали сотрудники милиции. Там они застали машиниста лежащим на полу в невменяемом состоянии. Эдуарда Горчакова доставили в больницу города Волхова, где 31-летнему сотруднику РЖД диагностировали острый бредовый психоз с агрессивными тенденциями.

Как машиниста допустили к работе

Как писала об инциденте железнодорожная газета «Гудок», поезд вела локомотивная бригада депо Волховстрой — машинист третьего класса Эдуард Горчаков и его 24-летний помощник Александр Абдурахманов.

«Комиссия, которая вела расследование, установила, что тревожные признаки надвигающейся опасности проявились еще до рейса, но их не приняли во внимание. ЧП могли предотвратить разные ответственные лица депо, отделения и дороги, однако не только не выполнили прямых служебных обязанностей, но и совершили подлог и не отреагировали на вызывающие нарушения», — говорилось в публикации.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Из материалов проверки следовало, что Горчаков и Абдурахманов, которые проработали до этого вместе восемь месяцев, должны были выйти на работу 10 января 2004 года в 23:00 после полутора суток отдыха. Однако к назначенному времени в депо Волховстрой прибыл только помощник машиниста. Когда Горчакову позвонили, тот сообщил, что проспал. Это, судя по всему, не вызвало каких-либо подозрений: за машинистом послали служебную машину, застав сотрудника в праздничном наряде — костюме и галстуке-бабочке. По некоторым данным, в таком виде он вскоре появился и на работе, отвечая на вопросы недоуменных коллег, что у него «особый день». Его привезли в депо, не доложив об опоздании на 1 час 15 минут ответственному дежурному и не отстранили Горчакова от маршрута.

Перед выездом Горчакову и Абдурахманову измерили пульс, проверили алкотестером и допустили к работе, не найдя каких-либо отклонений. При этом машинисту в нарушение инструкций не измерили артериальное давление и не провели инструктаж, что считается нарушением.

Сам же Горчаков, заступив на службу, не заправил скоростемер лентой — эта процедура с прибором для измерения, регистрации и сигнализации параметров движения поезда является обязательной. На замечание Александра Абдурахманова он не отреагировал, но и помощник машиниста не стал «бить тревогу».

Еще одно нарушение было выявлено в работе осмотрщика вагонов, который не полностью опробовал тормозную систему, а положенной проверки автотормозов в пути следования вообще не проводилось.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что происходило в локомотиве во время инцидента

На подъезде к станции Куколь, когда от локомотивной бригады потребовали пропустить другой поезд, Эдуард Горчаков отключил радиостанцию и автоматическую локомотивную сигнализацию.

Александр Абдурахманов попытался остановить своего обезумевшего руководителя, но тот пригрозил помощнику расправой, называя красные сигналы светофора «глазами дьявола».

«Абдурахманов пытался образумить коллегу, но все было напрасно — тот не реагировал и даже угрожал накостылять помощнику», — писала об инциденте газета «Премьер».

Когда линию обесточили, помощник машиниста смог покинуть кабину, спрыгнуть с электровоза, добраться до станции Цвылево и рассказать о случившемся.

Что известно о машинисте Горчакове

Эдуард Горчаков жил в городе Волхове и работал машинистом с 2000 года. В свободное время играл в футбол и хоккей.

По материалам проверки он проходил психофизиологическое обследование в октябре 2002 года, попав в первую группу профотбора. Это значит, что он не имел никаких ограничений на трехлетний срок. В мае 2003 года он также проходил врачебно-экспертную комиссию. Психиатр Центральной районной больницы Волхова тогда не нашел у машиниста расстройств психики.

По данным корреспондента газеты «Гудок» Алексея Лебедева, Эдуард Горчаков рано остался без родителей, служил в ВС РФ, после армии женился, прожив с супругой девять лет, воспитывая приемную дочь и сына. Журналист отметил, что примерно за полтора года до инцидента с поездом № 1908 жизнь машиниста «перевернули» два события: он внезапно стал набожным и ушел из семьи к новой возлюбленной, которая вскоре родила ему двойню.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После рождения детей пара жила у матери новой избранницы Горчакова, который, по словам новой супруги не помогал ей и, как писал Лебедев, «вместо того, чтобы пеленки постирать, говорил: „Бог поможет“». При этом, жизнь с тещей машинист называл «адом», в итоге влюбленные расстались и Горчаков вернулся к первой жене, с которой они обвенчались.

Также Лебедев рассказал весьма странную историю про икону, которую Горчаков и его прежняя жена нашли в кладовке арендованной квартиры. Реликвия якобы была привезена из Гефсиманского скита близ Троице-Сергиевой Лавры. Православные, по словам корреспондента «Гудка», считали, что икона «якобы исцеляла от помрачения ума и облегчала муки одержимых бесами».

О находке Горчаков рассказал знакомому — настоятелю Свято-Иоанновской церкви игумену Варфоломею, который счел, что образ должен находиться в церкви. Первоначально, как утверждает Лебедев, машинист хотел отдать находку священнику бесплатно, но хозяйка квартиры захотела за нее $2000.

«Отец Варфоломей согласился отдать деньги за икону. Более того, он торопил Эдуарда. И 10 января тот вместе со служкой Александром на собственной машине привез ее [икону] в церковь. Получив благословение священника, он, по словам последнего, уехал в подавленном состоянии готовиться к поездке. Как выразился батюшка, „в нем играли бесы“», — писал Алексей Лебедев.

Об этом же говорилось в публикации «Комсомольской правды», по данным которой, незадолго до ЧП семья Горчаковых продала монастырю старинную Черниговско-Гефсиманскую икону Божьей Матери за 5000 рублей. В Никольском монастыре появление этого произведения журналистам подтвердили.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Он рассказал, что незадолго до смены ему был голос. Говорит, что Господь Бог его к себе решил прибрать. Вот Горчаков и приготовился: надел все самое лучшее и пошел на работу. Он думал, что это его последняя поездка», — рассказывал о машинисте сотрудник линейного отдела милиции в беседе с «Комсомольской правдой».

О дальнейшей судьбе Эдуарда Горчакова известно мало. По одним неподтвержденным данным, по состоянию на 2020 год он проходил лечение в психиатрической клинике. По другим — тихо живет в родном городе.

Какие меры были приняты после инцидента

Как писала газета «Гудок» со ссылкой на машиниста-инструктора Юрия Витаховского, после истории с поездом № 1908 комиссия, занимавшаяся изучением инцидента, обвинила руководство депо в том, что там «не следят за внутренним миром машинистов».

В публикации также отмечалось, что локомотивные бригады сталкиваются с переработками, которые «как были, так и остались».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«У того же машиниста Горчакова за предыдущий месяц тоже было более 100 часов сверхурочных», — писал журналист «Гудка» Алексей Лебедев.

По его словам, были подвергнуты взысканиям работавшие в ночь на 11 января 2004 года дежурный по депо Александр Петров и начальник резерва локомотивных бригад Елена Одинокова-Петрова, которые не заметили странностей в поведении Эдуарда Горчакова.

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