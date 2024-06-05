Китайский внедорожник загорелся в Саратове из-за птичьего гнезда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Китайский внедорожник GAC GS5 вспыхнул в Саратове из-за находившегося под капотом машины птичьего гнезда, сообщает LIFE.ru. По имеющимся данным, транспортное средство, долго находившееся на стоянке, принадлежит юридическому лицу.

Птицы свили дом рядом с блоком двигателя внутреннего сгорания, который загорелся при попытке завести машину. Представители GAC отметили, что их машины перед выпуском проходят тщательную проверку. Они призвали осмотреть транспортное средство перед запуском, особенно если оно в течение длительного времени оставалось без внимания.

Водитель внедорожника в Алтайском крае ранее переехал двух пешеходов, которые находились на обочине. По имеющимся данным, виновник ДТП уснул за рулем и пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее УАЗ «Патриот» в Башкирии протаранил двери автосервиса на скорости. Вскоре он вышел из машины и принес извинения сотрудникам организации. По словам очевидца, от мужчины пахло алкоголем. Позднее пассажирку внедорожника госпитализировали в больницу с травмой головы в местное медицинское учреждение.