Стало известно, сколько россиян одобряют деятельность президента России ВЦИОМ: деятельность президента России одобряют 78,4% россиян

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 78,4% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 16 по 22 мая 2022 года. Отмечается, что три месяца назад, перед началом специальной операции России на Украине, этот показатель находился на уровне 70,4%.

Согласно результатам исследования, Путину в настоящее время доверяют 81,3% россиян. Накануне спецоперации рейтинг доверия президента составлял 73%. Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составил 52,5% (+2,4 п. п. за неделю) и 52,3% (+0,1 п. п. за неделю) соответственно, утверждают аналитики ВЦИОМа.

Ранее ВЦИОМ поделился результатами опроса с 2 по 8 мая. Согласно ему, уровень доверия к президенту России Владимиру Путину за неделю снизился на 1,7 подпункта, до 79,9%, а его решения тогда одобряли 77,2% россиян. На втором месте в рейтинге доверия расположился премьер-министр Михаил Мишустин, набравший 62,1% голосов.