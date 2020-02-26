https://static.news.ru/photo/5c565872-58a7-11ea-b638-fa163e074e61_660.jpg Владимир Колокольцев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Четыре организации попали в число запрещённых на территории России в 2019 году. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев.

В результате совместных действий органов МВД, прокуратуры, подразделений СК, ФСБ в России в прошлом году запрещена деятельность двух экстремистских и двух террористических организаций, — приводит его слова ТАСС.

Министр также отметил, что большинство экстремистских преступлений в России совершается с помощью Интернета. В связи с этим установлен контроль за более чем двумя тысячами ресурсов, включая группы в социальных сетях, где появлялись материалы подобного характера.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали жителя Подмосковья по подозрению в финансировании терроризма. По данным силовиков, он перечислил запрещённой в РФ террористической группировке «Исламское государство» свыше 25 млн рублей.