Деятельность четырёх организаций евангелистов признана нежелательной в РФ

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в России четырёх организаций евангелистов из Латвии и Украины. Об этом сообщил ТАСС.

Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих неправительственных организаций: международное христианское движение «Новое Поколение» (Латвия), Evangelisko kristiesu baznica Jauna Paaudze (Евангельская христианская церковь «Новое Поколение», Латвия), Духовне Управління Євангельських Християн Української Християнської Церкви «Нове Покоління» (Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое Поколение», Украина), Духовний Навчальний Заклад Міжнародний Біблійний Коледж «Нове Покоління» (Духовное учебное заведение «Международный библейский колледж «Новое Поколение», Украина), — цитирует агентство сообщение Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве пояснили, что поводом для принятия решения послужило то, что их деятельность предстaвляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Отмечается, что признание нежелательной на тeрритории России деятельности иностранной или международной нeправительственной организации (НПО) влечёт за cобой в том числе запрет на создание на территории страны, а также прекращение деятельности ранее cозданных её структурных подразделений. Нарушение запрета карается по закону.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной на территории России бельгийскую международную неправительственную организацию «Международное партнёрство за права человека».