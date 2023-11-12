Девятиклассники смогут сдавать математику с калькулятором В России разрешили школьникам пользоваться калькулятором на ОГЭ по математике

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Российские школьники смогут использовать непрограммируемый калькулятор при сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике в 2024 году. Об этом свидетельствует демоверсия экзамена, которую опубликовали на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

При выполнении работы вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, линейкой и непрограммируемым калькулятором, — говорится в документе.

В заданиях ОГЭ на текущий год возможность пользования калькулятором не предусмотрена. При этом школьники могут использовать вычислительное устройство при выполнении заданий на экзаменах по химии, биологии и физике.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ установило минимальные баллы единого государственного экзамена для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году. Так, при выполнении заданий по математике выпускнику необходимо будет набрать минимум 39 баллов, по русскому языку — не менее 40 баллов. Экзамен по обществознанию необходимо сдать минимум на 45 баллов, по физике — 39 баллов, истории — 35 баллов. Минимальный порог по литературе и биологии для поступающих составит 40 и 39 баллов соответственно.