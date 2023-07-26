Девятиклассник с Урала уговаривал в Сети школьников поджигать военкоматы SHOT: 16-летний школьник из Сосьвы призывал сверстников поджигать военкоматы

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Девятиклассник из поселка Сосьва Свердловской области призывал через мессенджер школьников поджигать военкоматы и расхваливал диверсантов, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, на 16-летнего подростка завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к терроризму».

16-летний мальчик из Сосьвы в начале года создал Telegram-канал, уговорил подписаться на него несколько десятков человек и стал постить экстремистские материалы. В частности, он уговаривал школьников поджигать военкоматы и хвалил деятельность диверсантов, — сообщил SHOT.

В ответ на замечания, что поджигателям грозит тюрьма, подросток называл их героями, применяя аргументы вроде «зато пожил красиво».

Силовики выявили его Telegram-канал в начале июля. В настоящее время автор канала находится под подпиской о невыезде в ожидании суда. Ему грозит до семи лет колонии. От его канала отписались почти все подписчики.

Ранее Перовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста военному психологу Тимофею Руденко, обвиняемому в призывах к террористической деятельности. Он будет находиться в СИЗО до 20 сентября. Мера пресечения избрана Руденко по ходатайству следствия.