Девять сотрудников «Синергии» уволены по делу о подложных справках

Фото: Евгений Епанчинцев/ИТАР-ТАСС

Университет «Синергия» завершил проверку по факту выдачи подложных справок об обучении, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. По итогам проверки уволены девять сотрудников. Как уточнил ректор университета Артем Васильев, мошенническая схема была выявлена через несколько дней после закрытия набора на все очные и очно-заочные программы обучения.

В университете «Синергия» завершена проверка, инициированная совместно с правоохранительными органами по факту выдачи в вузе фиктивных справок об обучении. В результате проверки были уволены девять сотрудников университета, — говорится в сообщении.

Внимание руководства вуза к мошеннической схеме привлек пост в интернете, в котором молодой человек рассказывает о поступлении уже после прекращения набора.

Ранее прокуратура Москвы обнаружила около 800 уклонистов, которым сотрудники института «Синергия» за деньги выдавали справки об обучении в учебном заведении с целью избежать мобилизации. До этого правоохранительные органы выявили лиц, причастных к незаконной выдаче документов: за такую услугу сотрудники института требовали 180 тысяч рублей.

В пресс-службе вуза уточнили, что выявили шесть уклонистов, которым сотрудники вуза за деньги выдавали справки об обучении, чтобы те избежали мобилизации. Также известно, что Хорошевский суд Москвы задержал трех сотрудников приемной комиссии вуза — Григория Чмелева, Дмитрия Кухерева и Андрея Забавина — по делу о фиктивных справках об обучении. Первые двое находятся под домашним арестом, третий — в СИЗО. Как отмечается, в их кабинетах нашли бланки фальшивых справок и меченые денежные купюры.