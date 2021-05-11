Девять пострадавших при стрельбе в казанской школе доставят в Москву

https://static.news.ru/photo/cba59956-b303-11eb-9e6a-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Девять человек, которые пострадали в результате стрельбы в казанской гимназии, будут доставлены на лечение в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах столицы Татарстана.

Уточняется, что в столицу переправят пятерых раненых детей и четырёх взрослых. Ранее сообщалось о том, что медики рассматривают возможность перевозки восьми человек.

Днём ранее в Казань из Москвы прибыл спецборт МЧС, который привёз в Татарстан группу медиков и оборудование, необходимое для оказания помощи пострадавшим. В Татарстан прилетели девять высококлассных медиков, а также специалисты судебно-медицинской экспертизы и психологи.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.