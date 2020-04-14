Девять медиков заразились коронавирусом в Люберецкой областной больнице

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Сотрудник Люберецкой областной больницы Московской области сообщил о массовом заражении коронавирусом персонала. По словам врача, причиной стало отсутствие необходимых средств индивидуальной защиты.

Положительный результат теста показали анализы у девяти врачей и медсестёр стационара № 3.

Под прием больных с коронавирусом всего в больнице было перепрофилировано более 100 коек. Но все пациенты с пневмонией свозились в терапевтическое отделение нашего стационара. Он не подготовлен для работы с коронавирусом — нет разделения больных в приемной, чистой и грязной зоны, средств индивидуальной защиты, — заявил РБК сотрудник хирургического отделения Игорь Микаелян.

На сегодняшний день в больнице закрыты на карантин отдел­ения терапии, неврологии и кардиологии.

У меня были контакты с пациентами с клин­ической картиной кор­онавирусной инфекции, при этом в арсенале были только однора­зовый чепчик, перчатки и бумажная маска, — рассказала одна из сотрудниц больницы.

Как ранее писал NEWS.ru, власти столицы приняли решение сделать бесплатной парковку для врачей, которые контактируют с больными коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию озвучила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.