Почти 90% россиян признались в отсутствии новогоднего настроения Опрос: 89% россиян не чувствуют новогоднего настроения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодним настроением за неделю до праздника прониклись только 11% участников соцопроса, проведенного KP.RU. По сообщению издания, 89% респондентов признались в отсутствии у них радостных чувств, связанных с приближением Нового года. Большинство из них назвали предпраздничные хлопоты и приготовления не более чем привычной необходимостью.

Как пишет издание, треть опрошенных при этом рассказали, что ожидают прихода новогоднего настроения, но ближе к концу последней рабочей недели в году. 12% заявили, что им сейчас вообще до праздника и это связано с переживаниями из-за личных проблем, семейных трагедий и прочих неприятностей.

Почти половина (47%) участников опроса добавили, что не ощущали новогоднего настроения уже несколько лет. Многие из них отметили, что вообще не считают Новый год особым праздником и скорее ждут Рождества. Другие высказали мнение, что Новый год — это скорее детский, а не взрослый праздник.

Дети выросли. Внуки далеко. А сам праздник как-то совсем перестал радовать, — призналась участница опроса.

Исследование было проведено среди подписчиков издания в социальных сетях и мессенджерах. В нем приняли участие 6100 человек.

Ранее данные опроса социальной сети «Одноклассники» показали, что более половины (52%) россиян проникаются новогодним настроением, просматривая праздничный контент, в том числе фильмы, программы и шоу. Еще 42% респондентов отметили, что создать настроение им помогает поиск подарков близким, а 38% опрошенных готовят новогодние блюда.