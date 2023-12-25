Новогодним настроением за неделю до праздника прониклись только 11% участников соцопроса, проведенного KP.RU. По сообщению издания, 89% респондентов признались в отсутствии у них радостных чувств, связанных с приближением Нового года. Большинство из них назвали предпраздничные хлопоты и приготовления не более чем привычной необходимостью.
Как пишет издание, треть опрошенных при этом рассказали, что ожидают прихода новогоднего настроения, но ближе к концу последней рабочей недели в году. 12% заявили, что им сейчас вообще до праздника и это связано с переживаниями из-за личных проблем, семейных трагедий и прочих неприятностей.
Почти половина (47%) участников опроса добавили, что не ощущали новогоднего настроения уже несколько лет. Многие из них отметили, что вообще не считают Новый год особым праздником и скорее ждут Рождества. Другие высказали мнение, что Новый год — это скорее детский, а не взрослый праздник.
Дети выросли. Внуки далеко. А сам праздник как-то совсем перестал радовать, — призналась участница опроса.
Исследование было проведено среди подписчиков издания в социальных сетях и мессенджерах. В нем приняли участие 6100 человек.
Ранее данные опроса социальной сети «Одноклассники» показали, что более половины (52%) россиян проникаются новогодним настроением, просматривая праздничный контент, в том числе фильмы, программы и шоу. Еще 42% респондентов отметили, что создать настроение им помогает поиск подарков близким, а 38% опрошенных готовят новогодние блюда.