Девушку арестовали после визита в суд с приговором по «Маяковским чтениям»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанную после приговора участникам «Маяковских чтений» Ксению Гусеву арестовали на 10 суток за «повторное нарушение правил митинга», сообщает Sota Vision (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). 29 декабря решение озвучили в Мещанском районном суде Москвы. Также ее признали виновной в неповиновении сотрудникам полиции.

Арестованная рассказала, что после заседания на улице на нее указал некий человек, после чего к девушке подошли силовики и отвели ее в автозак. При этом они не попросили показать документы.

Адвокат Гусевой Владимир Неманов настаивал на прекращении дела, поскольку Гусева всего лишь пришла поддержать фигурантов уголовного дела. Он также просил вынести оправдательное решение, чтобы «люди не боялись ходить в суд».

28 декабря Тверской районный суд Москвы вынес приговоры фигурантам дела о «Маяковских чтениях». Егор Штовба и Артем Камардин, которые читали оскорбительные стихи о российской армии в Донбассе возле памятника Маяковскому в Москве, получили 5,5 и семь лет соответственно. Уголовное дело в отношении молодых людей было возбуждено в сентябре после «Маяковских чтений», которые проходили в столице каждый месяц. Их признали виновными в разжигании розни и призывах против безопасности государства.