Девушка заглянула в телефон матери и узнала неприятную правду о ней Дочь заглянула в телефон замужней матери и узнала, что та флиртует с мужчинами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка взяла телефон матери, посмотрела ее социальные сети и обнаружила, что замужняя женщина флиртует с другими мужчинами, а также регулярно получает предложения встретиться. В своем аккаунте на Reddit автор написала, что хотела бы рассказать обо всем отчиму, с которым ее мама находится в браке уже семь лет.

Девушка пишет, что не могла найти свой телефон и решила взять второй телефон мамы, который она всегда оставляет дома, когда идет на работу. Через сотовую связь дозвониться на свой номер ей не удалось, тогда она открыла соцсети, чтобы позвонить через них.

Я открыла ее сообщения, чтобы найти себя, но не смогла найти ни свой аккаунт, ни аккаунты других членов семьи. Мне действительно не следовало этого делать, но я прослушал один из ее чатов с каким-то незнакомцем и прочитала несколько сообщений с ее флиртом, — поделилась девушка.

Девушка призналась, что не могла и подумать, что ее мать способна так поступить. Возлюбленный посоветовал ей поговорить с матерью прежде чем рассказывать обо всем ее мужу. При этом некоторые комментаторы считают, что девушке не нужно вмешиваться в отношения родителей. Другие осудили автора за то, что она влезла в личную переписку матери.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Воронеже в течение нескольких дней от ее имени переписывался с матерью девушки. По предположению канала, он таким образом хотел скрыть преступление и отвести от себя подозрения.