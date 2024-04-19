Девушка вышла замуж за отца бывшего возлюбленного, чтобы не потерять его Daily Mirror: девушка стала мачехой бывшего возлюбленного из-за ревности

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Пользовательница форума Reddit рассказала, что бывшая девушка его брата после расставания попыталась испортить его новые отношения, выйдя замуж за его отца, передает Daily Mirror. По ее словам, экс-возлюбленная молодого человека на этом не успокоилась, она попросила принять участие в вечеринке по случаю помолвки прежнего избранника.

Как рассказала автор истории, новоиспеченной мачехе удалось добиться приглашения, хотя мужчина чувствовал себя некомфортно. На мероприятие она пришла в белом платье, чем окончательно разозлила бывшего бойфренда. В итоге родственники попытались отгородить молодого человека от настойчивой девушки и даже подкупили персонал, чтобы они переключили ее внимание — бармены несколько раз проливали на нее напитки, а официанты практически не приносили еды.

Сестра мужчины также заявила, что совершенно не понимает позицию его отца, который согласился жениться на экс-избраннице сына. С ней согласились читатели форума, а некоторые и вовсе не поняли, как мужчины смогли сохранить близкие отношения после этого.

Уму непостижимо, как можно взять в жены бывшую девушку своего сына или спать с ней, — написал один из читателей истории.

Ранее психолог Ольга Романив заявила, что избавиться от проблемы необоснованной ревности поможет спокойный диалог, терпение и ласка. По ее словам, сама по себе ревность — нормальное чувство, появляющееся при очевидном поводе, но, если человек ревнует на пустом месте, это может говорить о проблемах с доверием.