Девушка в баре на Патриарших кричала про работу в МИД и ругалась матом Охрана бара на Патриарших выпроводила ругавшуюся матом «сотрудницу МИД»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфликт произошел между посетительницей бара на Патриарших прудах в центре Москвы и персоналом в ночь на 1 октября, пишет Telegram-канал Baza. Девушка отказывалась встать с пола, громко нецензурно выражалась и заявила, что является сотрудницей министерства иностранных дел.

По данным Telegram-канала, 24-летняя Алена была пьяна и охранники выпроводили ее из помещения. Позже в Сети появились фото гематом на теле пострадавшей, однако при каких именно обстоятельствах они были получены, неизвестно. Тем не менее прибывшие к бару медики диагностировали у нее закрытую травму головы.

Также Baza выяснила, что назвавшаяся сотрудником МИД девушка — всего лишь общественник в Российской ассоциации международного сотрудничества при МИД РФ.

Ранее охранник одного из баров Красноярска взял на руки посетительницу и с силой бросил ее на пол у выхода из заведения. Пострадала также подруга девушки, которую мужчина толкнул в стену. Врачи диагностировали у одной из посетительниц сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. Представители бара заявили, что охранник не имеет к заведению никакого отношения.