Девушка скончалась после концерта певца Ramil’

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Посетительница концерта певца Ramil’ в Красноярске скончалась после шоу, передает портал Starhit. По имеющимся сведениям, девушке стало плохо еще во время выступления исполнителя, она обратилась за помощью. Отмечается, что врачи скорой подъехали к месту, где был концерт, но не смогли спасти жизнь девушки. Сам Ramil’ отреагировал на печальные известия в своем Telegram-канале, но позже удалил сообщения.

Я не могу описать словами. Слезы сдержать не могу. Сейчас закончился концерт. Девочке стало плохо. Ее унесли в скорую. Девочка скончалась в скорой, — цитирует певца Starhit.

Telegram-канал Kras Mash пишет, что в деле разбирается полиция. По информации канала, в качестве одной из причин трагедии рассматривается передозировка наркотиками.

10 сентября 42-летняя женщина упала с трибуны на концерте группы «Ленинград» в «Лужниках» и позже умерла в больнице, сообщал Telegram-канал «112». Во время выступления музыкантов пострадал еще один человек, упавший с большой высоты.

Один из зрителей, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с 10-метровой высоты балкона на нижний ярус. Он был госпитализирован с травмой головы.