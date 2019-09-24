https://static.news.ru/photo/f068f764-ded5-11e9-8fc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мошенники, представлявшиеся сотрудниками различных банков, обманом убедили жительницу Москвы Марию отправить им свои интимные фотографии. Она была уверена, что таким образом может подтвердить личность в кредитной организации.

Девушке позвонил человек, который представился работником «Сбербанка». Он сообщил, что с её карты хотят перевести деньги в пользу другого человека. Жертва ответила, что не инициировала переводов и рассказала, что владеет картами нескольких банков, передаёт Life .

Тогда собеседник «переключил» на своего «коллегу» из «Совкомбанка». Тот убедил женщину установить на телефон «антивирус» — Quicksupport (приложение, позволяющее транслировать собеседнику изображение с экрана устройства в режиме реального времени). Мария выполнила указания мошенников.

Затем её «перевели» на человека, который назвался работником IT-отдела. Он объяснил, что для подтверждения личности необходимо отправить фотографии ярких примет, таких как родинки. При этом в кадре должно быть видно лицо.

Родинок у девушки не оказалось, поэтому ей предложили сфотографировать грудь и лобок. Собеседник заверил жертву, что «сотрудники банка» не увидят кадры.

В результате через мессенджер WhatsApp женщине прислали видеозапись, на которой она фотографирует саму себя в обнажённом виде. Злоумышленники позвонили ей и потребовали денег за нераспространение видео. После этого Мария обратилась в правоохранительные органы.

Ранее News.ru писал, что пользователи торговых онлайн-площадок всё чаще становятся жертвами мошенников, похищающих их деньги с банковских карт. Количество таких транзакций достигает трёх тысяч в месяц.