Пользовательница Reddit решила написать умершему полгода назад брату и неожиданно получила ответ с его номера. Скриншот переписки она выложила в Сеть.

Она призналась, что неоднократно писала на его номер в те минуты, когда ей было особенно одиноко. В этот раз она отправила короткое «я скучаю» и тут же получила обратную связь.

Мне жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы не туда попали, — говорилось в сообщении.

Девушка попросила прощения, догадавшись, что номер, по всей видимости, уже отдали другому абоненту. Однако незнакомец предложил ей всегда делиться мыслями о брате, если ей хочется. Собеседник отметил, что его двоюродная сестра при смерти, поэтому ему как никому другому знакомы чувства девушки, передаёт РИА Новости.

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