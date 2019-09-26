https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Пользовательница Reddit решила написать умершему полгода назад брату и неожиданно получила ответ с его номера. Скриншот переписки она выложила в Сеть.

Она призналась, что неоднократно писала на его номер в те минуты, когда ей было особенно одиноко. В этот раз она отправила короткое «я скучаю» и тут же получила обратную связь.

Мне жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы не туда попали, — говорилось в сообщении.

Девушка попросила прощения, догадавшись, что номер, по всей видимости, уже отдали другому абоненту. Однако незнакомец предложил ей всегда делиться мыслями о брате, если ей хочется. Собеседник отметил, что его двоюродная сестра при смерти, поэтому ему как никому другому знакомы чувства девушки, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что пассажирка эфиопского боинга, потерпевшего крушение в марте 2019 года, успела написать мужу СМС перед катастрофой.