Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва рассказала о случае в баре с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/b1f6b1b2-aafc-11ea-ad26-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Федотова Фото: liza_shelby/instagram.com

Об инциденте с актёром Михаилом Ефремовым в одном из столичных заведений вспомнила возлюбленная защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Елизавета Федотова.

Видели этого человека пьяным в стельку в баре в Москве, он обращался к бармену со словами вроде: «Эй ты, рыжий». И дальше ещё что-то нетактичное, — написала Елизавета в своём Telegram-канале.

Федотова отметила, что после этого она уже составила своё мнение об артисте.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, источники сообщили, что артиста могут обязать пройти психиатрическую экспертизу.