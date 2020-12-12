Девочку, которую мать полгода держала в шкафу, выписали из больницы

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Ребёнка, доставленного в больницу с дистрофией после того, как мать полгода прятала его в шкафу, выписали из больницы в Екатеринбурге.

По данным пресс-службы медучреждения, девочку выписали в конце прошлой недели.

Состояние стабильное, вес более шесть килограммов, — уточнили в больнице в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал о том, что будет с малышкой дальше.

Жительница Карпинска полгода держала в шкафу новорождённую дочь, практически не давая ей еды. Всё это время ребёнок жил в сумке. Голодающего младенца нашли случайно гости во время застолья, которое устроила мать. Подруги забрали ребёнка и сообщили в полицию. В отношении матери заведено уголовное дело. Девочка находилась в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали дистрофию третьей степени — её вес составлял всего 3 килограмма 100 граммов. По словам уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой, девочка «выжила чудом». СК возбудил уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию.