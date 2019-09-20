Двухлетнюю девочку-инвалида из Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами направят на операцию в Москву, сообщили в башкирском Минздраве.
Девочка проходит все необходимые обследования при проведении профилактических медицинских осмотров, в том числе специалистами Республиканской клинической детской больницы, — передаёт сообщение ведомства РИА Новости.
Там также отметили, что 23 сентября ребёнка госпитализируют в уфимскую больницу для необходимых консультаций.
Как ранее писал News.ru, уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова знает о ситуации девочки, которую не берут в детсад. Детский омбудсмен готова на федеральном уровне оказать помощь малышке и её семье.