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Разрешение военкоматам ставить на учёт россиян без регистрации по месту жительства поможет решить проблему уклонистов от службы в армии лишь на 15%. Так считает полковник в отставке Виктор Баранец, который ранее занимал должность пресс-секретаря Минобороны РФ.

Мера, принятая военным ведомством, всё равно не позволит установить 100% контроль над призывниками, пояснил он в интервью URA.RU. Возникает вопрос: а как же будут вылавливать парней призывного возраста, которые не...