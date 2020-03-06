https://static.news.ru/photo/ac4565fc-5fb5-11ea-b0e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве девочку, которая с рождения имеет один глаз, отказались признать инвалидом.

По словам её матери, которая воспитывает дочь одна, поводив перед лицом ребёнка уточкой, медики установили, что у неё есть предметное зрение. Мама сообщила, что девочке нужно менять протез глаза два раза в год и при статусе инвалида она получала бы его по квоте. Однако сейчас за лечение придётся платить.

Я не могу работать, потому что у неё постоянно гноится глаз. Я не могу устроиться на работу, она постоянно болеет. Я понимаю, что все детки болеют, но когда гноится глаз, я нахожусь с ребёнком 24 часа, — передаёт НТВ слова матери.

Помимо врождённой проблемы со зрением у девочки ряд других заболеваний, в том числе задержка в развитии, боль в ногах и проблемы с речью. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по данному факту.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство труда и социальной защиты РФ получает много обращений от россиян по работе учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ), в том числе по порядку установления инвалидности. В связи с этим ведомство планирует регулярно актуализировать критерии и классификации, которые используются для присвоения статуса инвалида.