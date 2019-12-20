Страдающая расстройством памяти девушка родом из Томска провела 16 лет в психоневрологическом диспансере в Красноярске. В декабре 2019 года её узнал родной брат.
Об этой истории волонтёры из организации «Поиск пропавших детей»
В 2019 году волонтёрам удалось установить дополнительные подробности о личности девушки, после чего поиски её родных активизировались. В декабре с поисковиками вышел на связь узнавший Юлю родной брат. Позже оказалось, что у девушки есть и другие братья и сёстры, их родство было подтверждено. Также удалось установить родной город Юли — Томск. Девушка смогла воссоединиться с семьёй и покинуть бывший 16 лет её домом психдиспансер. Родные рассказали, что всё это время пытались найти Юлю.
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