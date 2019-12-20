https://static.news.ru/photo/f2bb2d36-2401-11ea-b2a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ - КРАСНОЯРСК. ВОЛОНТЕРЫ/vk.com

Страдающая расстройством памяти девушка родом из Томска провела 16 лет в психоневрологическом диспансере в Красноярске. В декабре 2019 года её узнал родной брат.

Об этой истории волонтёры из организации «Поиск пропавших детей» рассказали красноярскому изданию NGS24. В 2003 году дезориентированную девочку, на вид которой было лет 14–16, заметили в магазине на улице Калинина в Красноярске. Единственное, что она смогла сообщить о себе, — это то, что её зовут Юля. По всем российским регионам были разосланы ориентировки с её лицом, однако никакой реакции не последовало.

В 2019 году волонтёрам удалось установить дополнительные подробности о личности девушки, после чего поиски её родных активизировались. В декабре с поисковиками вышел на связь узнавший Юлю родной брат. Позже оказалось, что у девушки есть и другие братья и сёстры, их родство было подтверждено. Также удалось установить родной город Юли — Томск. Девушка смогла воссоединиться с семьёй и покинуть бывший 16 лет её домом психдиспансер. Родные рассказали, что всё это время пытались найти Юлю.