Девочка с откушенным лицом похудела на девять килограммов Оставшаяся без лица после нападения собаки школьница из Темрюка сильно похудела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проходящая в Москве лечение после нападения собаки 15-летняя школьница из города Темрюка Краснодарского края похудела на девять килограммов после инцидента, сообщает «КП — Кубань» со ссылкой на подругу девочки. Собака разодрала девочке щеки, нос и губы. Только недавно школьница вновь начала говорить и есть.

Слава богу, разговаривает теперь. Кушает сейчас все, просит постоянно что-нибудь вкусненькое привезти. За это время, правда, похудела почти на девять килограммов, — рассказала подруга.

Предполагается, что уже через неделю медики проведут основную операцию на лице девочки. Далее ей предстоит пластика носа, щек, губ, подбородка.

29 апреля собака напала на 15-летнюю девочку. Разъяренное животное откусило школьнице часть лица. Инцидент произошел, когда школьница кормила двоих домашних псов. Девочка попыталась подвинуть собаку, чтобы насыпать корм и другому псу. От смерти девочку спас ее парень. Он оттащил собаку и вызвал скорую. Медики диагностировали рваные раны щек, носа и верхней губы. Также у школьницы истерзано плечо до кости, бедро и подвздошная область — между нижней частью поясницы и верхней частью ягодичной области.