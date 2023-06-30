Девочка показала жест жертв домашнего насилия в шоу «Мужское/Женское»

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Зрители шоу «Мужское/Женское» обратили внимание, что в одном из выпусков восьмилетняя девочка показала на камеру международный жест жертв домашнего насилия, используемый для того, чтобы позвать на помощь. Сюжет был посвящен семье, в которой постоянно происходят конфликты и через суд решается вопрос об опеке над младшим ребенком.

Люди, обратите внимание, старшая дочь показывает не один раз жест о семейном насилии, значит, открыто не может это сказать, просит помощи, — написала одна из пользовательниц.

В семье воспитывается две единоутробные сестры: одной из них восемь, другой — четыре. Из-за опеки над младшей дочерью у родительницы возник конфликт с отцом ребенка. Ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская попытались выяснить, кто виноват в ссоре.

Во время выпуска женщина обвинила возлюбленного в том, что он попал кулаком по голове младшей дочери, когда метил по руке самой спутницы. Также мать пожаловалась на то, что глава семьи выгнал ее из дома с младенцем на руках. Сам мужчина отрицал обвинения в побоях и заявил, что мать настраивает дочь против него. Сейчас мать и отец живут отдельно и пытаются решить вопрос через суд.

В конце выпуска ведущие уговорили мужчину попробовать поработать с медиатором, который поможет ему и его возлюбленной достичь договоренности об опеке.

Внимание зрителей привлек жест, который показала в камеру восьмилетняя девочка. Обнимая сестру во время рассказа о жизни с мамой, она вытянула в сторону руку и несколько раз спрятала большой палец в кулаке.

Пользователи разделились во мнениях. Кто-то призвал редакторов обратить внимание на жест ребенка, а кто-то счел появление жеста попыткой поднять просмотры.

В середине июня в столичном аэропорту Внуково задержали 19-летнюю чеченку Селиму Исмаилову, пытавшуюся скрыться от семейного насилия. Девушка находилась в розыске по обвинению в краже.