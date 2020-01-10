Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил журналистам, что для продолжения реабилитации в столичную клинику доставлена девочка из Ингушетии, которой в московской больнице ампутировали руку после истязаний тётей.
Мы ее выписали, чтобы она Новый год встретила дома, у нее сейчас есть кров над головой, рядом с ней мать и братья. Я думаю, что это правильно, но реабилитация еще будет продолжаться, — цитирует Рошаля РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что 4 июля в детскую больницу Назрани Аишу Ажигову доставили со множественными ушибами и травмами. Позднее девочку перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
По подозрению в избиении ребёнка была задержана тётя девочки, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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