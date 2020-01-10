https://static.news.ru/photo/8dc6f0de-3470-11ea-8f68-fa163e074e61_660.jpg Аиша Ажигова Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил журналистам, что для продолжения реабилитации в столичную клинику доставлена девочка из Ингушетии, которой в московской больнице ампутировали руку после истязаний тётей.

Мы ее выписали, чтобы она Новый год встретила дома, у нее сейчас есть кров над головой, рядом с ней мать и братья. Я думаю, что это правильно, но реабилитация еще будет продолжаться, — цитирует Рошаля РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что 4 июля в детскую больницу Назрани Аишу Ажигову доставили со множественными ушибами и травмами. Позднее девочку перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

По подозрению в избиении ребёнка была задержана тётя девочки, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.