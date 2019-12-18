Девочка из подмосковной Балашихи рассказала о жизни с матерью, которую она хочет лишить родительских прав.
По словам 15-летней школьницы, мать её наказывала за малейшие бытовые провинности. В последний раз её избили за каплю молока на полу.
Меня бьют ногами, ремнём, компьютерными шнурами — чем угодно вообще, — рассказал ребёнок.
В настоящее время Женя ушла из дома и живет в социально-реабилитационном центре «Горизонт». По словам девочки, мама пытается вернуть её домой, но она не верит ни единому её слову,
У школьницы также есть отец, которого она ни разу не видела, и 80-летняя бабушка, живущая в Свердловске.
Ранее NEWS.ru писал, что суд в Омске рассматривает уголовное дело, заведённое на 27-летнюю Алину Юмашеву и её сожителя, 35-летнего Сергея Казакова. По версии следствия, они «воспитывали» восьмилетнего ребёнка, ставя его на гречку, вросшую в итоге в колени мальчика.
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