Дэвид Духовны пообщался с российскими пранкерами об НЛО

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, позвонили актёру Дэвиду Духовны от имени экоактивистки Греты Тунберг и её отца.

Они заявили звезде сериала «Секретные материалы», что его персонажа Фокса Малдера чипировали инопланетяне.

«Грета» рассказала Дэвиду, что слышит в голове приказы от инопланетян, в ответ он признался, что не верит в контакты с НЛО; в отличие от своего героя он, к нашему разочарованию, оказался скептиком. Он всё понял, когда мы ему сообщили, что инопланетяне вживили чип агенту Фоксу Малдеру, и сразу повесил трубку, — сообщил Вован в своём YouTube-канале.

Кроме того, они рассказали Духовны, что миссия «Греты» заключается в том, чтобы отправить его на космический корабль. При этом пранкеры отметили, что она слышит приказы инопланетян, но отец ей не верит и считает сумасшедшей.

Они говорят мне делать разные вещи, сейчас эти голоса опять врываются, <...> опять вот. Как мне избавиться от них, вот как вы от НЛО, Дэвид? — спросила актёра «Грета».

В ответ на это Духовны попросил собеседницу не путать его с героем из сериала, так как он верит в иные формы жизни, не в контакт с НЛО из-за отсутствия доказательств.

Как писал NEWS.ru, ранее Вован и Лексус позвонили голливудскому актёру Эштону Кутчеру от имени Тунберг и узнали его мнение о президенте Украины Владимире Зеленском.