Вес каждого из двоих новорождённых московских акулят составляет не более 40 граммов, длина тел — около 10 сантиметров. Кормят детёнышей измельчёнными морепродуктами.
Посмотреть на новых обитателей «Москвариума» можно будет бесплатно: приуроченная ко Всемирному дню моря акция пройдёт с 26 по 29 сентября, передаёт «
Как писал News.ru ранее, в Московском зоопарке у пары японских макак родился детёныш. Первые полгода он будет пить материнское молоко, но уже с интересом присматривается к пище, которую едят его сородичи.