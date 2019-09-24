Фото: пресс-служба "Москвариума"

Вмешательство прокуратуры требовалось в большинстве регионов РФ для финансирования противопожарных мероприятий в лесной сфере. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он прибыл в Красноярск, где проводит совещание на тему законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования.

Почти во всех регионах требовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий, приобретения мотоспециальной техники, — цитирует его ТАСС. Он отметил, что в ряде российских регионов были отмечены масштабные нарушения при...