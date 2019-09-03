https://static.news.ru/photo/e4268050-ce56-11e9-9ccf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zikri Maulana/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Таможенники в московском аэропорту Шереметьево пресекли незаконный ввоз четырёх детёнышей гиббона. Переместить обезьян на территорию России пыталась 44-летняя гражданка Вьетнама. Пассажирка прятала их в клетке с собакой.

При досмотре багажа сотрудник таможни обратил внимание на звуки, доносящиеся из сумки-переноски с собакой породы хаски. В результате была обнаружена дополнительная клетка с четырьмя детёнышами гиббона, которые были плотно завёрнуты в мешки, — говорится в сообщении пресс-службы ФТС России.

Разрешение на перевозку экзотических животных у пассажирки отсутствовало, объяснить, откуда у неё они, женщина не смогла. Таможенники назначили стоимостную экспертизу. Возраст малышей — от двух до четырёх месяцев. Они были в ослабленном состоянии, один детёныш погиб. Выживших обезьян передали в центр передержки.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщила, что ящерицы, крокодилы, пауки, попугаи и приматы являются самыми частыми животными для контрабанды в Россию, писал News.ru.