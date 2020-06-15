Детёныш филиппинских дымчатых крыс родился в Московском зоопарке

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила о втором пополнении в семействе филиппинских дымчатых крыс.
По её словам, зоологи не сразу заметили, что одна из обитательниц зоосада беременна, так как пушистый мех мешает разглядеть изменение форм тело у самок.
О прибавлении стало ясно, когда будущая мать начала строить гнездо, — рассказала Акулова.
Она отметила, что в настоящее время детёныш чаще всего проводит время с матерью и питается её молоком. Однако специалисты уже начали по чуть-чуть вводить в его рацион взрослую пищу — ветки деревьев, капусту, болгарский перец, сельдерей, тыквенные семечки, бананы и яблоки.
Филиппинские дымчатые крысы являются одними из самых крупных представителей семейства мышиных. Особь может весить до 2,5 кг, а их длина составляет почти полметра.. Этот грызун занесён в Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.
В природе крыс могут называть по-разному. Например, северная тонкохвостая, кустарниковая лусонская, облачная или филиппинская дымчатая крыса. Они обладают густой и длинной шерстью светло-серого цвета с черными пятнами. При этом чаще встречаются животные с белым или бурым окрасом,
В Московский зоопарк этих грызуны привезли с Филиппинских островов в 2015 году. Сейчас в зоопарке живут шесть представителей данного вида, не считая детеныша,
Ранее NEWS.ru писал, что в Московском зоопарке появился на свет детёныш редких чёрных аистов. Этот вид пернатых занесён в Красные книги РФ, Белоруссии и нескольких других стран. Стабильного размножения данного вида удалось добиться только шесть лет назад. До этого проблема заключалась в крайне беспокойном нраве птиц.
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