Детёныш филиппинских дымчатых крыс родился в Московском зоопарке

https://static.news.ru/photo/de6f0316-af98-11ea-93cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила о втором пополнении в семействе филиппинских дымчатых крыс.

По её словам, зоологи не сразу заметили, что одна из обитательниц зоосада беременна, так как пушистый мех мешает разглядеть изменение форм тело у самок.

О прибавлении стало ясно, когда будущая мать начала строить гнездо, — рассказала Акулова.

Она отметила, что в настоящее время детёныш чаще всего проводит время с матерью и питается её молоком. Однако специалисты уже начали по чуть-чуть вводить в его рацион взрослую пищу — ветки деревьев, капусту, болгарский перец, сельдерей, тыквенные семечки, бананы и яблоки.

Филиппинские дымчатые крысы являются одними из самых крупных представителей семейства мышиных. Особь может весить до 2,5 кг, а их длина составляет почти полметра.. Этот грызун занесён в Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

В природе крыс могут называть по-разному. Например, северная тонкохвостая, кустарниковая лусонская, облачная или филиппинская дымчатая крыса. Они обладают густой и длинной шерстью светло-серого цвета с черными пятнами. При этом чаще встречаются животные с белым или бурым окрасом, сообщает mos.ru.

В Московский зоопарк этих грызуны привезли с Филиппинских островов в 2015 году. Сейчас в зоопарке живут шесть представителей данного вида, не считая детеныша, передаёт «Москва-24».

Ранее NEWS.ru писал, что в Московском зоопарке появился на свет детёныш редких чёрных аистов. Этот вид пернатых занесён в Красные книги РФ, Белоруссии и нескольких других стран. Стабильного размножения данного вида удалось добиться только шесть лет назад. До этого проблема заключалась в крайне беспокойном нраве птиц.