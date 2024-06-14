Детям студенток хотят давать места в яслях и детсадах без очереди

Министерство науки и высшего образования РФ работает над вопросом приоритетного зачисления детей студентов в ясли и детские сады, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Ольгу Петрову. По ее словам, запрос на такую поддержку у мам-студенток выше, чем на комнаты временного пребывания детей в вузах.

И здесь еще вопрос, который мы прорабатываем с депутатами: возможность, возвращение льготы, которая раньше была, предоставление вне очереди места в садике или яслях для мамы с ребенком, — сказала она.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий продление выплаты в 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми, рассчитанной для погашения ипотеки. Меры поддержки будут действовать до 2031 года. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

До этого Путин заявил, что доходы граждан РФ должны расти быстрее экономики страны. Он подчеркнул, что предприятия должны увеличивать заработные платы россиян.

Также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила депутатов Госдумы рассмотреть вопрос о бесплатном проезде к госпиталям родственникам раненых бойцов СВО. Омбудсмен признала, что инициатива потребует денежных средств. Однако, подчеркнула она, нет важнее задачи, чем поддержать тех, кто стоит на защите суверенитета.