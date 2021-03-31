Роскомнадзор признал выставку «Мир тела» научной

Роскомнадзор проверил продукцию анатомической научно-познавательной экспозиции «Body worlds / Мир тела». Ведомство признало, что выставка носит научный характер и не причиняет вред детям старше 12 лет.
Как сообщили NEWS.ru организаторы выставки, эксперты Роскомнадзора сделали вывод о том, что представленные на исследование информационные материалы экспозиции
При этом организаторы изменили рекомендуемый возраст для посетителей с «12+» на «18+». Такое решение принято «в связи с большим общественным резонансом, вызванным посещением детьми».
Лица, не достигшие возраста 18 лет, с 9 апреля 2021 года будут допускаться на выставку только в сопровождении их законных представителей и только при условии достижения детьми возраста 12 лет, — заявили NEWS.ru организаторы экспозиции.
Также они напомнили, что основная цель выставки — «предоставить возможность посетителям, которые не являются профильными специалистами, изучить уникальное строение тела человека, а также увидеть проявления самых распространённых заболеваний, демонстрируемых в доступной форме — путём сравнения здоровых и поражённых органов».
За дни функционирования выставки «Body worlds / Мир тела» в Москве её посетило более 30 тысяч человек.
NEWS.ru подробно рассказывал о ситуации вокруг данной экспозиции. Глава СК Александр Бастрыкин поручал подчинённым провести проверку «в отношении инициаторов и организаторов» анатомической выставки. В ведомстве ссылаются на критику со стороны консервативной общественности — по мнению её представителей, «Мир тела» разрушает духовные скрепы и оскорбляет чувства верующих. Организаторы мероприятия упрекают его противников в том, что они оперируют недостоверной информацией, ставя под удар право общества на научные знания.