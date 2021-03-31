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Роскомнадзор признал выставку «Мир тела» научной

17:28, 31 марта 2021 42
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор проверил продукцию анатомической научно-познавательной экспозиции «Body worlds / Мир тела». Ведомство признало, что выставка носит научный характер и не причиняет вред детям старше 12 лет.

Как сообщили NEWS.ru организаторы выставки, эксперты Роскомнадзора сделали вывод о том, что представленные на исследование информационные материалы экспозиции содержат научную информацию. На сайте ведомства указано, что экспонаты «соответствуют психическому развитию детей, достигших возраста 12 лет, не содержат информацию, причиняющую вред их здоровью или развитию, и соответствуют знаку информационной продукции „12+“».

При этом организаторы изменили рекомендуемый возраст для посетителей с «12+» на «18+». Такое решение принято «в связи с большим общественным резонансом, вызванным посещением детьми».

Лица, не достигшие возраста 18 лет, с 9 апреля 2021 года будут допускаться на выставку только в сопровождении их законных представителей и только при условии достижения детьми возраста 12 лет, — заявили NEWS.ru организаторы экспозиции.

Также они напомнили, что основная цель выставки — «предоставить возможность посетителям, которые не являются профильными специалистами, изучить уникальное строение тела человека, а также увидеть проявления самых распространённых заболеваний, демонстрируемых в доступной форме — путём сравнения здоровых и поражённых органов».

За дни функционирования выставки «Body worlds / Мир тела» в Москве её посетило более 30 тысяч человек.

NEWS.ru подробно рассказывал о ситуации вокруг данной экспозиции. Глава СК Александр Бастрыкин поручал подчинённым провести проверку «в отношении инициаторов и организаторов» анатомической выставки. В ведомстве ссылаются на критику со стороны консервативной общественности — по мнению её представителей, «Мир тела» разрушает духовные скрепы и оскорбляет чувства верующих. Организаторы мероприятия упрекают его противников в том, что они оперируют недостоверной информацией, ставя под удар право общества на научные знания.

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