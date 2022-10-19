Детям-сиротам предложили выдавать сертификаты на покупку жилья в России На рассмотрение Госдумы могут внести законопроект о жилищных сертификатах для детей-сирот

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Детям-сиротам, которые пока не получили от государства квартиры до достижения ими 23-летнего возраста, предложили выдавать сертификаты на покупку жилья или погашение ипотеки в любом российском регионе. Соответствующий законопроект собираются внести на рассмотрение Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

В первую очередь проект закона должны согласовать в Минпросвещения, Минстрое России и других профильных ведомствах, после чего он поступит на обсуждение депутатами. О данной инициативе стало известно в ходе заседания рабочей группы нижней палаты парламента по вопросам обеспечения жильем детей-сирот.

Вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова заявила, что в очереди на получение квартир в настоящее время стоят около 300 тысяч сирот, из них 87 тысяч — старше 23 лет. В текущем году число стоящих на учете сирот возросло на 5,1%.

При этом российские власти еще не учли данные новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Однако темпы ликвидации очереди по-прежнему остаются невысокими. Парламентарии считают, что новая инициатива поможет большему количеству детей-сирот обрести собственный дом в ближайшее время.

В середине октября в Подмосковье прибыли уже около девяти тысяч детей из регионов Донбасса, и в настоящее время проводится всевозможная работа, направленная на помощь в их адаптации, рассказала ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.