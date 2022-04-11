Детского хирурга обвинили в халатности после смерти ребёнка в Новосибирске

Бывшего детского хирурга из Новосибирска обвинили в халатности после смерти двухлетнего ребёнка в больнице, сообщает «Сиб.фм». Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, 65-летний врач ГБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» в конце января 2020 года поставил ошибочный диагноз поступившему с болями в животе ребёнку. Ему не сделали необходимую операцию и, по решению хирурга, перевезли в другую детскую больницу. Там под утро следующего дня он скончался.

Хирург вину не признал, уголовное дело направят в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Врачу грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее врач-акушер из Братска Иркутской области получила три года ограничения свободы с запретом заниматься медицинской деятельностью на 2,5 года. Такое решение суд принял в связи с гибелью новорождённой и тяжким вредом, который был нанесён матери. Экспертизы показали, что акушер применила запрещённый метод Кристеллера.

Матери сделали срочную операцию: ей вырезали матку, она потеряла 4,5 литра крови, у неё останавливалось сердце. После чего её пришлось отправлять спецбортом МЧС в Иркутск.