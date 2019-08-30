https://static.news.ru/photo/ef90b624-cbf7-11e9-9372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Столичный Детский зоопарк возобновил работу 31 августа после двухлетней комплексной реконструкции.

Площадь парка возросла вдвое – почти до двух тысяч квадратных метров, а численность животных – впятеро и сейчас превышает 200 экземпляров. При этом диких зверей здесь нет совсем, от их содержания было решено отказаться из соображений безопасности. Все обитатели зоопарка относятся к числу домашних. Помимо всем известных в числе есть и те, которые являются редкостью в России.

На территории парка установлено множество просветительских стендов, оборудован инфоцентр, где будут проходить лекции, встречи с зоологами, мастер-классы.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что после реконструкции парк приобрёл совсем иной вид и полностью соответствует международным стандартам, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что видовое разнообразие Московского зоопарка может пополниться коалами. Руководство организации ведёт переговоры по приобретению этих животных.