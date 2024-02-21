«Детский сад без воспитателя»: зоопсихолог о занятиях йогой со щенками Зоопсихолог Жеребчикова: занятие йогой со щенками может навредить их воспитанию

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Занятие йогой со щенками может навредить их воспитанию, рассказала зоопсихолог Ольга Жеребчикова. В разговоре с KP.RU специалист подчеркнула, что это напоминает «детский сад без воспитателя», где животные могут научить друг друга, но не факт, что полезным навыкам. При этом социализация с людьми никак не навредит щенкам.

Социализация с людьми — полезная вещь. Стресса не будет, только положительные эмоции. А вот польза от общения с другими щенками под вопросом. Это как детский сад без воспитателя. Могут чему-нибудь друг друга научить, но не факт, что полезному, — пояснила зоопсихолог.

По ее словам, на таких занятиях обязательно должен присутствовать человек, который будет следить за поведением животных и пресекать конфликты. Щенки очень быстро перевозбуждаются и могут начать носиться по залу без остановки. В такой ситуации должен быть тот, кто их успокоит. Это может быть не только человек, но и взрослая дрессированная собака.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее предупредил, что подарок в виде щенка требует внимательного подхода, так как собака — это живое существо, а не просто игрушка. Поэтому, по его словам, вместо щенка лучше подарить курсы будущего собаковода или вовлечь человека в процесс выбора будущего питомца.