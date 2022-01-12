Детский психолог раскрыла главный принцип борьбы со школьным шутингом

Для того, чтобы ребёнок не пошёл расстреливать одноклассников и учителей, в школе изначально должна быть создана безопасная среда, где никто не подвергается нападкам, заявила в интервью «Радио 1» детский психолог Наталья Наумова. По её словам, обычно предвестниками проблем являются обиженные дети.

Предвестники проблем — обиженные дети и дети, недовольные своей жизнью. Поэтому бороться стоит не с последствием, которым является школьный шутинг, а с причинами — буллингом, например. Добиваться того, чтобы в школе была благоприятная, безопасная среда, где детей не сравнивают между собой. Возможно, стоит поработать и над тем, как детей оценивают. Например, сейчас учителя могут и смеяться над промахами ребёнка, и злиться на них, — пояснила Наумова.

Она подчеркнула, что чаще всего педагоги выбирают неправильный подход при работе с детьми с психологическими проблемами. Наумова отметила, что сейчас таких школьников становится всё больше. Эксперт предложила создать программу для учителей, которая помогла бы им в работе с такими учениками. По её мнению, если ребёнок чувствует себя успешным и востребованным в школе, он не станет устраивать стрельбу из-за неудовлетворённости своей жизнью.

Ранее детский психолог Екатерина Маденко объяснила, что родители не должны позволять ребёнку справляться с травлей в школе самостоятельно. По её словам, многие взрослые ошибочно считают, что ребёнок способен разобраться в возникшей ситуации. Эксперт пояснила, что при травле ребёнок испытывает моральное и физическое унижение, страх, с которым не в состоянии справиться самостоятельно.