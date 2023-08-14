Детский психолог назвала причины потери аппетита у подростка Психолог Маденко назвала депрессию одной из причин плохого аппетита у подростка

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В подростковом возрасте ребенок вступает в фазу взросления, поэтому его питание в этот период очень изменчиво, рассказала в беседе с LIFE.ru детский психолог Екатерина Маденко. Она призвала родителей обращать внимание на детский аппетит, изменения которого могут говорить о депрессии или стрессе.

Как уточнила специалист, перемены во вкусовых предпочтениях подростка могут и не сигнализировать о болезни, а просто быть последствием гормональной и психологической перестройки, когда меняются вкусы и предпочтения в пище. Однако в ряде случаев родители должны насторожиться — в частности, если подросток не испытывает голода после физической активности или при аромате любимых блюд.

Подросток часто усталый, вялый, много спит. Ему все равно, что он ест: кашу, мясо или пирожное. В этих случаях обязательно покажите его педиатру, который знает особенности подростков, или терапевту, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, если на завтрак перед школой ребенок при отсутствии аппетита хорошо ест нарезанную еду и мини-бутерброды, то проблема скорее всего имеет стрессовое происхождение. В этом случае школьнику важно оказать поддержку: разговаривать с ним, обсуждать его проблемы, искать решения. При этом психолог напомнила, что в семье не должно быть конфликтов, которые также травмирует детскую психику и могут сказаться на аппетите.

Ранее детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что мужчины могут уделять мало времени своему ребенку из-за недостатка отцовского внимания в детстве. Как отметила специалист, по этой причине в подобных случаях они не знают, как правильно проводить время с ребенком.