Детский психиатр назвал «красные флажки аутизма» Психиатр Пискунов связал отказ улыбаться в раннем возрасте с аутизмом

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Если ребенок в трехмесячном возрасте отказывается улыбаться, не реагирует на родителей и не удерживает зрительный контакт, то это может свидетельствовать о том, что он развивается в рамках аутистического спектра, рассказал детский психиатр Максим Пискунов в подкасте «Надо разобраться» от NEWS.ru. По его словам, аутизм нельзя считать заболеванием в классическом смысле — то есть здесь нельзя заболеть или выздороветь.

Дети уже рождаются с этим. Бывают механизмы, когда родители замечают, что с ребенком что-то не то. Один из вариантов то, что ребеночек изначально развивается в рамках аутистического спектра. Это видно потому, что он не улыбается в трехмесячном возрасте, не реагирует на приход родителей, не удерживает зрительный контакт, не откликается на имя. То есть он изначально был такой, — рассказал Пискунов.

Иногда случается и так, что определенное время ребенок развивается нормально, а в период от года до двух происходит откат в развитии речи и навыков, добавил эксперт. Тогда уже родители начинают «бить тревогу», так как проблема становится очевидна.

Ранее ученые из Австрии и США выявили взаимосвязь между возрастом отца на момент рождения ребенка и риском развития определенных заболеваний у детей. Речь идет о таких болезнях, как шизофрения, аутизм и синдром Аперта.