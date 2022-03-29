Детский омбудсмен предложила вернуть смертную казнь для педофилов

Запрет на смертную казнь для педофилов-убийц должны отменить, заявила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. По её словам, основания для внесения изменений в законодательство есть, так как Россия вышла из Совета Европы, что позволяет отменить мораторий смертный приговор, пишет РИА Новости.

Мы обратились в парламент Татарстана с инициативой об отмене моратория на смертную казнь для педофилов-убийц и просьбой, чтобы уже парламент республики обратился в Госдуму для изменения законодательства, внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс, — сказала Волынец.

Ранее глава комитета Совфеда по государственному строительству Андрей Клишас заявил, что на текущий момент в России нет возможности ввести смертную казнь с юридической точки зрения. Он аргументировал свою точку зрения тем, что право быть неказнённым относится к демократическим гарантиям прав и свобод.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что в России не осталось ограничений для возвращения смертной казни после выхода из Конвенции о защите прав человека. Вернут ли её власти, будет зависеть от происходящего в стране, отметил он. «Если всё будет спокойно», сохранится нынешняя ситуация, основанная на правовых позициях Конституционного суда, считает Медведев.