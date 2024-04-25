Детский омбудсмен сравнила работу в школах и садиках с каторгой Омбудсмен Волынец: из-за низких зарплат работа в школе становится каторгой

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Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предположила в разговоре с NEWS.ru, что для молодых учителей и воспитателей работа в школе и детсадах соответственно похожа на каторгу. По ее словам, только 20% выпускников педагогических вузов работают по специальности. Собеседница предположила, что часть кадров оказываются в профессии из-за низких баллов за ЕГЭ, подав документы в университет по остаточному принципу. Она отметила, что такую картину россияне будут наблюдать, пока обе профессии не станут престижными и высокооплачиваемыми.

У нас, по статистике, 20% выпускников педвузов идут работать по специальности. Идут получать диплом, так как набрали мало баллов на ЕГЭ, по остаточному признаку. А те, кто пришел работать по специальности, только 50% остаются в профессии. Очень много молодых педагогов уходят из этой сферы из-за очень низкой зарплаты, — добавила Волынец.

Омбудсмен подчеркнула: если опытный учитель имеет право на надбавку, то молодой специалист их лишен, «а работа каторжная даже при любви к детям». В качестве примера она привела времена СССР.

Если опытный учитель имеет надбавки, то молодой специалист этих надбавок не имеет. А работа каторжная, даже если ты любишь детей, это очень сложно. В СССР было престижно быть учителем или воспитателем в детсаду, получали достойную зарплату, — подытожила Волынец.

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