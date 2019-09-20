https://static.news.ru/photo/99dbb5c8-dc53-11e9-829c-fa163e074e61_660.jpg Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова знает о ситуации двухлетней девочки-инвалида из Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами, которую не берут в детсад. Детский омбудсмен готова на федеральном уровне оказать помощь ребёнку и её семье. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе правозащитницы.

В данный момент она находится на регулярной связи с регионом.

Если потребуется помощь на федеральном уровне, то аппарат омбудсмена готов оказать содействие, — передаёт сообщение пресс-службы Кузнецовой РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, девочку с деформированным лицом и сросшимися пальцами, проживающую в Стерлитамакском районе Башкирии, не берут в детский сад. При этом ребёнку не позволяют оформить инвалидность.

Она живёт вместе с родителями в доме без воды и отопления. Известно, что продукты питания семье привозят волонтёры.